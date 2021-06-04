Акции "Газпрома" обновили максимум с августа 2008 года

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Акции "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже перешли к росту, их стоимость увеличилась на 0,92% и в моменте достигала 274,59 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:41 мск.

Таким образом, акции компании продемонстрировали максимальное значение с августа 2008 года.

К 15:37 мск котировки замедлили рост и находились на уровне 273,95 рубля (+0,68%).

Стоимость акций газового холдинга растет на фоне заявления президента России Владимира Путина о том, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2" была успешно завершена в пятницу. "Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Путин добавил, что работа по второй нитке газопровода продолжается.