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ПМЭФ-2021

Отмену НДС для ресторанов при эффективности могут распространить на другие отрасли

Замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова пояснила, что при развитии бизнеса компании теряют льготы по налоговым режимам для малых и средних предприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Практику отмены НДС для ресторанной отрасли при дальнейшей эффективности можно распространить и на другие отрасли. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Замминистра пояснила, что при развитии бизнеса компании теряют льготы по налоговым режимам для малых и средних предприятий. Для упрощенной системы налогообложения это максимум 200 млн рублей и 130 сотрудников. В ресторанном секторе большая доля ФОТ в структуре расходов организаций. В связи с этим компании часто вынуждены искать решения по оптимизации налогового бремени.

"В период пандемии из-за полного закрытия сектора ситуация в отрасли обострилась. Нами был построен диалог с лидерами ресторанной индустрии по формированию инструментов поддержки. Отмена НДС и сохранение возможности применения пониженных тарифов страховых взносов как для МСП при численности работников до 1,5 тыс. человек. Данный опыт может быть распространен на другие отрасли, если покажет эффективность", - сказала Илюшникова, комментируя объявление президента РФ об отмене НДС для ресторанной отрасли.

Также она добавила, что сегодня почти 5 тыс. предприятий общепита, применяющих УСН, имеют "белую" выручку от 50 млн рублей до 150 млн рублей. А вот при отмене НДС выпадающие доходы составят 15,7 млрд рублей в год. Но только в том случае - если это будут компании с ежегодной выручкой до 2 млрд рублей.

"С учетом данных изменений представители отрасли (500 организаций общепита) берут на себя обязательство обеления выручки, работников и их заработной платы. При этом сумма дополнительных налоговых поступлений в результате такого обеления должна превысить выпадающие доходы бюджета", - подчеркнула Илюшникова.

Ранее в начале апреля инициатива об отмене НДС для сферы общественного питания прошла одобрение Минэкономразвития РФ и Федеральной налоговой службой (ФНС). Так, среди российских регионов одними из первых инициативу поддержали в Москве. Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в начале года совместно с бизнес-омбудсменом Москвы Татьяной Минеевой отмечали, что совместно с федеральным и московским правительством получилось нарисовать схему, где при обелении ресторанного рынка налоговые сборы вырастут в несколько раз. По его оценке "при отмене НДС через год налоговые сборы увеличатся примерно в три раза".

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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