Отмену НДС для ресторанов при эффективности могут распространить на другие отрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Практику отмены НДС для ресторанной отрасли при дальнейшей эффективности можно распространить и на другие отрасли. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Замминистра пояснила, что при развитии бизнеса компании теряют льготы по налоговым режимам для малых и средних предприятий. Для упрощенной системы налогообложения это максимум 200 млн рублей и 130 сотрудников. В ресторанном секторе большая доля ФОТ в структуре расходов организаций. В связи с этим компании часто вынуждены искать решения по оптимизации налогового бремени.

"В период пандемии из-за полного закрытия сектора ситуация в отрасли обострилась. Нами был построен диалог с лидерами ресторанной индустрии по формированию инструментов поддержки. Отмена НДС и сохранение возможности применения пониженных тарифов страховых взносов как для МСП при численности работников до 1,5 тыс. человек. Данный опыт может быть распространен на другие отрасли, если покажет эффективность", - сказала Илюшникова, комментируя объявление президента РФ об отмене НДС для ресторанной отрасли.

Также она добавила, что сегодня почти 5 тыс. предприятий общепита, применяющих УСН, имеют "белую" выручку от 50 млн рублей до 150 млн рублей. А вот при отмене НДС выпадающие доходы составят 15,7 млрд рублей в год. Но только в том случае - если это будут компании с ежегодной выручкой до 2 млрд рублей.

"С учетом данных изменений представители отрасли (500 организаций общепита) берут на себя обязательство обеления выручки, работников и их заработной платы. При этом сумма дополнительных налоговых поступлений в результате такого обеления должна превысить выпадающие доходы бюджета", - подчеркнула Илюшникова.

Ранее в начале апреля инициатива об отмене НДС для сферы общественного питания прошла одобрение Минэкономразвития РФ и Федеральной налоговой службой (ФНС). Так, среди российских регионов одними из первых инициативу поддержали в Москве. Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в начале года совместно с бизнес-омбудсменом Москвы Татьяной Минеевой отмечали, что совместно с федеральным и московским правительством получилось нарисовать схему, где при обелении ресторанного рынка налоговые сборы вырастут в несколько раз. По его оценке "при отмене НДС через год налоговые сборы увеличатся примерно в три раза".

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.