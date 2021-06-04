Путин заявил, что Россия будет выпускать зеленые облигации для развития энергетики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Запуск масштабных проектов по модернизации инфраструктуры, в том числе энергетической, требует рыночного стимулирования. С этой целью власти страны будут выпускать субсидированные государством зеленые облигации, заявил президент России Владимир Путин, открывая в пятницу пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он заверил, что Россия будет и дальше снижать выбросы при добыче углеводородов, модернизировать тепловую энергетику, электрифицировать газотранспортную инфраструктуру. В планах - дальнейшее повышение энергоэффективности в жилом секторе, системах теплоснабжения, а также перевод общественного транспорта на газ, электричество, гибридные двигатели. Речь идет о сквозном технологическом обновлении всей экономики и инфраструктуры, пояснил президент.

"Очевидно, что запуск таких проектов требует стимулирования с помощью рыночных механизмов. С этой целью мы приступаем к выпуску субсидированных государством зеленых облигаций, а также разработали критерии результативности экологических проектов или, на языке экспертов, так называемую зеленую таксономию", - сказал он.

Однако, продолжил российский президент, чтобы решить проблему глобального потепления, только сократить объемы выбросов недостаточно. Для достижения так называемой углеродной нейтральности важный показатель - это поглощение парниковых газов, указал Путин.

"Нужно снизить их объем, который уже накопился в атмосфере. И здесь наша главная задача - научиться улавливать, хранить и полезно использовать углекислый газ от всех источников", - подытожил он.

Снижение объемов выбросов

Россия продолжит работать над утилизацией попутного газа, добавил Путин.

Президент выразил уверенность, что "в силу масштаба, места и роли России в мире" экологические и климатические проекты в РФ многие десятки лет будут играть ведущую роль в глобальных усилиях по сохранению климата. "Мы продолжим снижать выбросы при добыче углеводородов. Будем и дальше работать над утилизацией попутного газа. Кстати говоря, из всех нефтедобывающих стран мы, наверное, больше всех в мире утилизируем газ таким образом", - сказал президент.

Он отметил, что важным направлением работы станут проекты по снижению объемов выбросов в отраслях экономики. "Российская энергетика наращивает долю низкоуглеродных источников, прежде всего за счет строительства атомных, гидроэлектростанций, возобновляемых источников. У нас самые большие в мире запасы газа. И газ <...> - это, конечно, углерод, но самый чистый углерод, и в переходный период без него будет просто не обойтись. Кстати, на базе атомной отрасли Россия уже создает инфраструктуру производства водорода, который будет использоваться в качестве сырья, топлива, энергоносителя, в том числе в металлургии, в производстве цемента и на транспорте", - указал российский лидер.

"Мы поставили цель: в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть ниже, чем в Европе. Убежден: это амбициозная, но решаемая задача. И прошу правительство до 1 октября текущего года разработать детальный план действий на этот счет. Мы обсудим этот вопрос на отдельном совещании", - резюмировал Путин.