Чернышенко считает, что на "цифровые специальности" в ближайшие 10 лет будет большой спрос

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Специалисты, связанные с цифровыми технологиями, будут одними из самых востребованных в ближайшие 10 лет, считает заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Что касается профессий, специальностей, могу сказать, что в нашей стране, учитывая взрывной рост цифровизации, благодаря тому, что президент определил пятой целью национального развития цифровую трансформацию, мы наблюдаем огромный рост дефицита специальностей в области цифровых технологий, в области искусственного интеллекта", - сказал Чернышенко в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Например, 500 изменений буквально в специальностях на будущий прием, который сейчас начинается, приемной кампании уже произвело министерство образования и науки для того, чтобы обновить стандарты обучения и принять студентов уже на новые цифровые специальности. Мы оцениваем дефицит примерно в миллион специалистов в стране сейчас. Конечно, это порождает дисбалансы, и существующие специалисты пользуются повышенным спросом, из-за этого происходят в зарплатах изменения большие", - добавил он.

Вице-премьер отметил, что эти специальности будут одними из самых востребованных. "Все, что начинается со слов "дата", "искусственный интеллект", "программирование" - это все будет пользоваться большим спросом", - подчеркнул он.