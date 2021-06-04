Прогнозы на урожай на Кубани позитивны, по итогам года ожидается рост ВРП на 4,5%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Прогнозы на урожай в Краснодарском крае в 2021 году позитивны. Это поможет обеспечить по итогам года рост валового регионального продукта (ВРП) в пределах 4,5%, сообщил ТАСС в пятницу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

Одной из причин снижения урожая год назад стала засуха, а также возвратные заморозки. Метеорологи назвали 2020 год одним из самых засушливых в истории региона. Малоснежная зима и теплая весна привели к тому, что в горной местности растаяли практически все снежные запасы, которые подпитывают горные реки.

"В этом году <...> прогнозы на урожай в растениеводстве оптимистичны, надеюсь, что это тоже позитивно скажется в целом на ВРП. Мы планируем в пределах 4-4,5% рост по году ВРП", - сказал Галась.

Он уточнил, что в прошлом году, в том числе из-за снижения производства сельскохозяйственной продукции, в регионе отмечалось снижение почти на 4% валового регионального продукта.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России, одним из главных производителей и экспортеров зерна в стране. В 2020 году в крае собрали 12,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса. Урожай пшеницы составил 8 млн тонн, 90% - продовольственное зерно.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.