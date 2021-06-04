Путин заявил, что Россия должна двигаться в направлении дальнейшей приватизации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Россия должна двигаться в сторону дальнейшей приватизации в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что мы должны двигаться в направлении приватизации и дальше. Мы это и делаем", - сказал глава государства, приведя в пример иностранных акционеров Сбера.

По его словам, во всем мире в периоды кризисов доля государства в экономике растет. "И как только ситуация стабилизируется, увеличивается количество частного бизнеса и по количеству компаний, и по объемам их оборотов. Ничего здесь нового для России нет", - убежден Путин.

Президент подчеркнул, что процессы приватизации в стране продолжаются. "Просто мы стараемся делать это аккуратно, исходя из конъюнктуры рынка: что можно продать, за сколько и надо ли продавать в тех условиях, в которых мы находимся", - пояснил он.

Цель российских властей, заверил Путин, заключается в развитии рыночных отношений и поддержке бизнеса, а также привлечении частных инвесторов.