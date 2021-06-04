Путин предложил не согласовывать с ФАС слияния и поглощения на сумму менее 800 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), предложил отметить согласование с антимонопольными органами сделки по слиянию и поглощению на сумму менее 800 млн рублей.

"Например, антимонопольный контроль охватывает все предприятия с выручкой свыше 400 млн рублей в год. Предлагаю поднять эту планку вдвое - до 800 млн рублей, тем самым избавить большое число растущих компаний от обременительных лишних отчетов и бумаг, - сказал он. - Предлагаю установить такой же порог контроля сделок по слиянию и поглощению. То есть если сумма сделки не превышает 800 млн рублей, то ее не надо будет согласовывать с антимонопольными органами".

По его словам, малый и средний бизнес в России должен быть освобожден от избыточного антимонопольного контроля.

"Нужно освободить малый и средний бизнес от явно избыточного антимонопольного контроля. Многие пороги, установленные здесь, давно не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям", - сказал президент.