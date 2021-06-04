Московские промышленники смогут получить льготные займы до 100 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральным фондом развития промышленности (ФРП) на площадке Петербургского международного экономического форума. Теперь московские промышленные предприятия смогут получить льготные займы до 100 млн рублей, профинансированные совместно федеральными и региональными властями.

"Такая мера поддержки как заем по льготной ставке ниже банковской пользуется большой популярностью у столичных промышленников. По данным Московского фонда, каждое четвертое предприятие обращается к ним повторно. Займы позволяют расширять и модернизировать производство, выходить на новые зарубежные рынки, закупать оборудование. Соглашение с Фондом развития промышленности позволит совместно финансировать проекты московских производителей с суммой займа до 100 млн рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что власти хотели бы проработать возможность совместной поддержки и более масштабных проектов. Подписи под документом поставили директор ФРП Роман Петруца и генеральный директор МФППиП Москвы Анатолий Гарбузов.

Сотрудничество с ФРП позволит фонду финансировать перспективные и значимые проекты в области промышленности Москвы с суммой займа до 100 млн рублей, что укладывается в поставленные президентом РФ поручения о корректировке работы институтов развития страны, сфокусировав их на достижении национальных целей.

"Согласно подписанному документу, фонды смогут выдавать совместные займы московским промышленникам на проекты с суммой займа до 100 млн рублей в соотношении 70% - федеральные средства, 30% - региональные", - уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В настоящее время ФРП предоставил московским промышленникам 30 займов на общую сумму 8,9 млрд рублей, при этом общий бюджет реализации проектов составит более 16 млрд рублей. Треть предприятий уже запустила свои новые производства.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.