Путин отметил прогресс в "разбюрокрачивании" экономики России

"Нам, безусловно, есть над чем работать, но в целом мы многое сделали из того, что планировали. Я имею в виду разбюрокрачивание принятий решений по очень многим направлениям. Скажем, подключение к электроэнергетике", - заявил глава государства в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Путина, "разбюрокрачивание" также произошло в сфере разрешений на строительство.

"Лучше стало буквально в последний год, выдача этих разрешений, но там есть еще куда двигаться. Есть и другие вопросы, связанные с разбюрокрачиванием экономики", - отметил президент, добавив, что идет работа в области инфраструктурных проектов, при этом взаимодействие с иностранными партнерами происходит так же, как с российскими.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.