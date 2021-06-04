Лихачев: "политические ветры" влияют на отказ ЕС признать атомную энергетику "зеленой"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Атомная энергетика - основа "зеленого" энергобаланса страны и отказ Евросоюза признать ее соответствующей климатическим целям несправедливо. Такое мнение высказал глава Росатома Алексей Лихачев на сессии в рамках ПМЭФ.

"Мы действительно доказали ЕС, и в апреле официально такое решение на экспертном уровне принято, что в части углеродного следа, в части вреда на всем жизненном цикле энергетического источника, в части занятия территорий, в части металлоемкости атомная энергетика или номер один, или делит первое место с ветром, где-то - с водой. И в этой части зеленый квадрат - солнце, ветер, вода и атомная энергетика, для экспертов это данность. Плохая новость состоит в том, что она не данность для руководства Евросоюза", - сказал он.

Глава Росатома отметил, что в настоящее время атомная энергетика занимает от 25% до 70% в энергобалансе восточноевропейских стран, Испании, Финляндии, Франции, без которой Европе будет сложно достичь глобальные цели ООН в части климатической повестки. На этом фоне неприятие атома ЕС - политическое решение, считает он.

"Надо понимать, что ряд европейских игроков, и мы в этом участвуем, работают над дальнейшим развитием атомной энергетики. Это завтрашний день, это маленькое солнце на земле, абсолютно зеленые, природоподобные технологии. Хочу сказать, что здесь веют политические ветры. И даже не только с точки зрения справедливости, а с точки зрения здравого смысла", - сказал Лихачев.

Он напомнил, что над увеличением доли атомной энергетики в энергобалансе работают не только Россия, но и Великобритания, Китай, США.

Ранее сообщалось, что Росатом работает с правительством РФ по вопросу увеличения доли атомной энергетики в энергобалансе страны до 25% с нынешних 20%. По итогам 2020 г. доля российских АЭС в энергобалансе страны выросла до 20,28%. На 11 действующих атомных станциях России в прошлом году было выработано 215,746 млрд кВт ч электроэнергии.

"Зеленые" технологии

Говоря о развитии "зеленой" энергетики, Лихачев на ПМЭФ также сообщил, что Росатом также работает над развитием ветрогенерации. "Мы в этом году уже управляем где-то 450 МВт ветропарков. Еще 300 МВт с лишним достроим до конца года", - сказал он, отметив, что для реализации этих проектов госкорпорация работает над повышением уровня локализации оборудования для ветростанций.

"Мы серьезно занимаемся водородом. И эти компетенции у нас есть с советских времен. Мы, конечно же, будем заниматься накопителями энергии, - добавил Лихачев. - Новая технологическая платформа атомной энергетики, это водород и это накопители энергии. Всем этим мы занимаемся и занимаемся в очень широкой российской и международной кооперации с партнерами".

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.