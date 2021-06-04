Путин: для начала поставок газа по первой нитке "Северного потока - 2" нужно дней 10

Для начала поставок газа по первой нитке "Северного потока - 2" нужно дней десять - Путин.

Вторая нитка "Северного потока - 2" будет закончена в течение 1,5-2 месяцев, ожидает президент.

Путин отметил, что "Северный поток - 2" не несет страновых рисков, газ по нему будет дешевле для конечных потребителей.

Президент подчеркнул, что партнеры РФ по проекту "Северный поток - 2" в Европе боролись не просто за этот проект, а за свои интересы.

"Дурная пропаганда" забивает головы партнерам по вопросу "Северного потока - 2", заявил Путин.