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ПМЭФ-2021
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Путин: для начала поставок газа по первой нитке "Северного потока - 2" нужно дней 10

© Владимир Смирнов/ТАСC

Для начала поставок газа по первой нитке "Северного потока - 2" нужно дней десять - Путин.

Вторая нитка "Северного потока - 2" будет закончена в течение 1,5-2 месяцев, ожидает президент.

Путин отметил, что "Северный поток - 2" не несет страновых рисков, газ по нему будет дешевле для конечных потребителей.

Президент подчеркнул, что партнеры РФ по проекту "Северный поток - 2" в Европе боролись не просто за этот проект, а за свои интересы.

"Дурная пропаганда" забивает головы партнерам по вопросу "Северного потока - 2", заявил Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ-2021
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