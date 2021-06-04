"Вкусвилл" проводит эксперимент по доставке безрецептурных лекарств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Вкусвилл" проводит эксперимент по доставке различных товаров, в том числе безрецептурных лекарств, наряду с доставкой продуктов. Об этом на сессии "Конвергенция магазинов, маркетплейсов и дарксторов: как технологии помогают конкурировать на рынке доставки еды?" в рамках ПМЭФ сообщил член совета директоров "Вкусвилл" Юрий Алашеев.

"Что касается доставки чего-нибудь еще вместе с продуктами, действительно, мы такие эксперименты сейчас ведем, с лекарствами и с другими товарами", - сказал он, подчеркнув, что компания пока проводит внутренний эксперимент по доставке лекарств, и покупателю такая опция еще не доступна.

Также во время сессии Алашеев заявил, что компания надеется сделать доставку прибыльной уже в этом году. "У нас 25-30% доля продаж онлайн", - отметил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.