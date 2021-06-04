Путин ответил на слова Зеленского о прекращении транзита газа из России через Украину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания украинской армии, подчеркнул, что Россия не обязана всех кормить. Об этом глава российского государства заявил в пятницу в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ведущий сессии напомнил, что Зеленский ранее посетовал на то, что без средств, которые Украина получает благодаря транзиту газа через территорию Украины, республика не сможет содержать свою армию.

"Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая - всех кормить, что ли?", - сказал Путин.