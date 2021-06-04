Европе - газ, иностранцам - вакцину. Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Рост мировой экономики после спада из-за пандемии может оказаться рекордным за десятилетия, а российская уже сейчас приближается к докризисным уровням, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он сообщил о готовности открыть границы для иностранцев, желающих привиться от коронавируса российскими вакцинами, объявил о завершении строительства первой нитки "Северного потока - 2", а также предложил целый новый комплекс мер поддержки бизнеса и граждан - от продления льготной ипотеки до нового механизма кредитования предпринимателей.

ТАСС собрал ключевые и самые яркие заявления главы государства.

О перспективах роста

"Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времен Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни. Ожидается, что в этом году рост глобального ВВП тоже будет необычно большим, будет максимальным с 70-х годов прошлого века". Однако это восстановление неравномерно и "порождает серьезные политические, экономические и социальные риски".

О распределении вакцин

"На сегодняшний день <...> сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцинам из-за того, что в этих странах нет технологий производственных мощностей и средств на закупку вакцин. Помощь этим странам со стороны тех, кто мог бы это сделать, пока ничтожна. К сожалению, как у нас в народе говорят, своя рубашка ближе к телу".

О вакцинации иностранцев

Правительство должно до конца месяца проанализировать возможность организации платной вакцинации иностранцев в России. Кроме того, правительству, регионам и бизнесу поручено "совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции".

О завершении "Северного потока - 2"

"Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2", работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена". "Газпром" уже готов к подаче горючего.

"Мы готовы и в дальнейшем реализовывать с нашими европейскими и другими партнерами подобные высокотехнологичные проекты. Рассчитываем, что логика взаимной пользы, выгоды неизбежно будет брать верх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры".

Об экологии

"Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия, мол, не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем. Ну что я могу сказать - это чушь, это миф, а то и откровенные передергивания".

"Мы поставили цель: в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть ниже, чем в Европе. Убежден: это амбициозная, но решаемая задача". Кабмин должен разработать детальный план действий до 1 октября 2021 года.

За счет колоссального природного потенциала "выручка новой климатической отрасли на российском рынке <...> в ближайшей перспективе может превысить $50 млрд в год". Критерии таких проектов необходимо детально проработать и создать систему оценки их результатов.

"Нужно убрать в сторону политические и прочие разногласия, не превращать переход к углеродной нейтральности в инструмент нечестной конкурентной борьбы". "У всех наших стран общая ответственность за современный мир, за жизнь будущих поколений".

О льготной ипотеке

Программа льготной ипотеки носила в России "антикризисный, а значит, временный характер, вместе с тем резко обрывать ее <...> нельзя". Ее предложено продлить до 1 июля 2022 года, но на других условиях: под 7% годовых вместо 6,5% и с единой для всех регионов предельной суммой кредита - 3 млн рублей.

Льготную ипотеку под 6% годовых распространят и на семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года (раньше - с двумя и более детьми). В Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальная сумма кредита составит 12 млн рублей, в остальных регионах - 6 млн.

О системе быстрых платежей

"Напомню, что до 1 сентября текущего года к системе быстрых платежей должны подключиться все так называемые системно значимые банки страны. При этом считаю правильным, чтобы крупнейшие из них сделали это в самое ближайшее время, уже к 1 июля".

До конца года малому и среднему бизнесу будут возмещать комиссию за использование этой системы при продаже товаров или услуг физическим лицам. Банки также получат компенсацию: "Чтобы не демотивировать финансовые организации, нужно будет в определенной степени поддержать их со стороны бюджета".

О развитии регионов

"У нас не должно быть так называемых неперспективных регионов, оказавшихся в стороне от экономического роста". К 2024 году в каждом регионе следует обеспечить "прозрачные, предсказуемые и комфортные" режимы для бизнеса, частных инвесторов, запуска новых проектов, "каждый регион должен будет четко обозначить приоритетные направления своего развития".

Этим должно будет заниматься правительство: "Пожалуйста, не нужно делать вид, что это федеральной власти не касается. Это касается всех".

Об антимонопольном контроле

"Нужно освободить малый и средний бизнес от явно избыточного антимонопольного контроля. Многие пороги, установленные здесь, давно не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям".

Предлагается распространять контроль только на предприятия с выручкой более 800 млн рублей в год (сейчас - 400 млн), а также сделки по слиянию и поглощению на 800 млн рублей.

О поддержке бизнеса и занятости

В 2021 году должен быть запущен новый механизм поддержки кредитования малого и среднего бизнеса - так называемое зонтичное поручительство Корпорации МСП. До 2024 года это позволит предпринимателям привлечь не менее 600 млрд рублей.

С 2021 года предлагается освобождать от НДС компании общепита с выручкой не более 2 млрд рублей в год. Они также смогут платить пониженную ставку страховых взносов - 15% - даже при увеличении персонала до 1 500 человек (сейчас - 250).

"Кроме того, в масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодежной занятости, включая меры содействия молодежному предпринимательству".

О ПМЭФ

"Мы рады, что после столь долгого, вынужденного перерыва именно у нас в России проходит первое крупное международное деловое мероприятие, в рамках которого представители глобального бизнес-сообщества могут общаться друг с другом не только с помощью современных телекоммуникаций, но и непосредственно вживую".