Росстат и Корпорация МСП создадут автоматизированную форму для цифровой бизнес-платформы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Росстат и Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) создадут автоматизированную форму отчетности для цифровой платформы для бизнеса, которая разрабатывается по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы подписали соглашение с Росстатом. Цель его следующая - на сегодняшний день очень много форм отчетности по разным позициям Росстата. Мы хотим сделать одну форму, автоматизированную в рамках цифровой платформы по отраслям. <…> Предпринимателю не нужно будет 10-20-30 [форм]. У него будет одна в электронном виде", - сказал он.

Как отметил Исаевич, так будет проще как предпринимателю, так и Росстату, поскольку служба "идет в сторону автоматизации и упрощения этой процедуры, понимая, что есть большая бумажная волокита".

В 2020 году в нацпроект МСП был включен федеральный проект "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами". Он предусматривает разработку и предоставление субъектам МСП и самозанятым в единой экосистеме востребованных сервисов, как государственных, так и коммерческих, а также обеспечение возможности "бесшовного" взаимодействия и получения всех мер поддержки и услуг (в том числе банковских кредитов) в режиме одного окна.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.