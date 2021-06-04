"Белавиа" получила разрешение на выполнение рейсов в Шереметьево

МИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Национальная белорусская авиакомпания "Белавиа" получила разрешение на выполнение рейсов в международный аэропорт Шереметьево, с 10 июня будет летать пять раз в неделю, сообщает в пятницу белорусский перевозчик.

"Белавиа получила разрешение на выполнение рейсов в Москву в международный аэропорт Шереметьево. С 10 июня авиакомпания будет летать в Шереметьево пять раз в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Также компания увеличивает частоту рейсов в Стамбул, Тбилиси и Батуми.