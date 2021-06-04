Соглашение о возведении 3 отелей в Анапе стоимостью более 29 млрд рублей подписано на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Соглашение о строительстве трех отелей в Анапе подписано в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Свои подписи поставили вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, мэр города Василий Швец и инвесторы, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"В Анапе появятся три крупных гостиничных комплекса. Общая сумма инвестиций по проектам составит более 29 млрд рублей. Соответствующие соглашения с инвесторами подписали вице-губернатор Александр Руппель и глава города-курорта Василий Швец рамках ПМЭФ-2021", -говорится в сообщении.

Уточняется, что по итогам реализации проектов будет создано более 2 150 новых рабочих мест.

В пресс-службе объяснили, что один из документов предусматривает строительство современного отеля на 186 номеров на первой береговой линии. Общая стоимость проекта составляет 1,1 млрд рублей. Еще один документ подразумевает строительство многофункционального гостинично-рекреационного комплекса Rodnik Resort Hotel & Medical Spa на 866 номеров. По предварительному плану, проект будет включать несколько гостиничных корпусов и два бассейна. Общая стоимость проекта оценивается в 3 млрд рублей, по результатам его реализации будет создано 500 рабочих мест. Третье соглашение касается строительства в Анапе многофункционального комплекса гостиниц с общим номерным фондом до 6 500 номеров. Он включит экспозиционно-конгрессный центр, спортивно-оздоровительный аквацентр со SPA-зоной, а также многочисленные рестораны и магазины. Инвестиции в проект составят более 25 млрд рублей, управлять отелем будет группа Accor - крупнейший международный гостиничный оператор. Реализация проекта создаст в Анапе порядка 1 500 новых рабочих мест.

"Сегодня в Краснодарском крае под мировыми брендами работают более 40 отелей, и мы отмечаем, что они становятся точками роста сервиса в индустрии гостеприимства. Конкуренция с ними мотивирует бизнес повышать качество предоставляемых услуг", - цитирует пресс-служба вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля.

Мэр Анапы Василий Швец, слова которого также приводит пресс-служба, отметил, что изначально один из инвесторов планировал построить крупный жилой комплекс, однако впоследствии принял решение вложить средства в развитие туристско-рекреационной инфраструктуры.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.