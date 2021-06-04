Эксперт: московские девелоперы переориентируются на семейную ипотеку вместо льготной

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сокращение лимита по льготной ипотеке на новостройки заставит московских девелоперов переориентироваться на программу семейной ипотеки, где лимиты остались прежними. Такое мнение в пятницу ТАСС выразил директор по продажам девелоперской группы компании "Инград" Константин Тюленев.

"Лимит в 3 млн рублей решает именно социальные вопросы. Если у покупателя есть накопления, то он может приобрести квартиру в Московском регионе в пределах 4-5 млн рублей, это, скорее всего, студии и однокомнатные. В этот лимит попадет около 10-15% от текущего объема наших сделок, поэтому мы в большей степени будем ориентироваться на скорректированную семейную ипотеку, где лимит остался прежним - 12 млн рублей", - сказал Тюленев.

Он добавил, что с оптимизмом относится к продлению ипотечной программы и всячески это поддерживает. При этом данное решение направлено в первую очередь на решение жилищного вопроса, подчеркнул девелопер.

Ипотечные программы

Президент России Владимир Путин в с своем выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил продлить программу льготной ипотеки во всех регионах страны до 1 июля 2022 года, установив ставку по ней в размере 7%. Предельная сумма кредита станет единой для всех регионов РФ и будет составлять в 3 млн рублей.

Глава государства также предложил распространить действие семейной ипотеки на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падением спроса и оттоком денег из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях, согласно нынешним условиям, можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но затем кабмин продлил ее до 1 июля 2021 года.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. Она действует для семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, а также для семей, в которых есть ребенок с инвалидностью. Программа дает возможность не только взять кредит на квартиру в новостройке, но и рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Максимальная сумма ипотечного кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - 12 млн рублей, для остальных регионов - 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. В апреле правительство России расширило условия программы семейной ипотеки на строительство частного дома и приобретение земельного участка.