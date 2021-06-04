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ПМЭФ-2021
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Путин ответил на вопрос, собирается ли Россия "раскупоривать кубышку" ФНБ

По словам президента, Россия уже использует средства фонда, направляя сотни миллиардов рублей на инфраструктурные и другие проекты
Президент России Владимир Путин (справа) Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин (справа)
© Владимир Смирнов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Россия уже использует средства Фонда национального благосостояния, направляя сотни миллиардов рублей на инфраструктурные и другие проекты. При этом власти стараются финансировать именно окупаемые инициативы, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Отвечая на вопрос, собирается ли Россия "раскупоривать кубышку" в виде ФНБ, он заметил: "Так мы это делаем". "Мы из ФНБ уже направили значительные средства", - пояснил Путин, добавив, что глава Минфина и другие члены кабмина должны были об этом упоминать.

По его словам, "сотни миллиардов рублей уже направлены на инфраструктурные и другие крупные проекты". "Правда, мы стараемся их вкладывать в такие проекты, которые являются окупаемыми, - отметил глава государства. - Пусть не сегодня, не через год, это с дальней перспективой окупаемость. Но все-таки окупаемые проекты".

С экономической точки зрения и интересов государства, продолжил Путин, это правильный подход. "Мы это уже делаем и будем делать дальше", - заверил он.

Глава российского государства пояснил, что речь идет в том числе о железнодорожном сообщении, строительстве дорог, развитии промышленности. "Даем эти средства на крупные промышленные проекты и объекты - ну а как же?" - добавил Путин. "Вместе с нашими партнерами - из Китая, из Франции - Россия поддерживает такие проекты и направляет эти средства в том числе и из Фонда национального благосостояния", - заключил он.

Путин отметил, что инфраструктурные проекты должны быть хорошо подготовлены и просчитаны, чтобы не разбрасывать деньги ФНБ, "как сельский сеятель". 

"Мы приняли решение, если там [в ФНБ] будет свыше 7%, то тогда мы в рамках 7% будет направлять деньги прежде всего на крупные инфраструктурные проекты. Но их надо подготовить, нужно просчитать", - сказал он.

"Мы не должны тупо, как сельский сеятель, разбрасывать налево и направо эти зерна, как на известной картине. Поэтому все должно быть просчитано и рационально потрачено с максимальным эффектом", - подчеркнул глава государства.

Он пояснил, что рациональность объясняется именно этим, а "не жадностью и нежеланием тратить". Путин добавил, что действительно не все средства, которые предусматривали освоить, используются. "Здесь нет ничего необычного. Деньги предусматриваются на определенное мероприятие, а потом не выделяются или не осваиваются, поскольку операторы, которые планировали произвести определенные траты на реализацию проектов, оказываются не готовыми к тому, чтобы принять деньги и начать реализовывать данный проект", - пояснил Путин.

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