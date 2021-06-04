Путин ответил на вопрос, собирается ли Россия "раскупоривать кубышку" ФНБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Россия уже использует средства Фонда национального благосостояния, направляя сотни миллиардов рублей на инфраструктурные и другие проекты. При этом власти стараются финансировать именно окупаемые инициативы, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Отвечая на вопрос, собирается ли Россия "раскупоривать кубышку" в виде ФНБ, он заметил: "Так мы это делаем". "Мы из ФНБ уже направили значительные средства", - пояснил Путин, добавив, что глава Минфина и другие члены кабмина должны были об этом упоминать.

По его словам, "сотни миллиардов рублей уже направлены на инфраструктурные и другие крупные проекты". "Правда, мы стараемся их вкладывать в такие проекты, которые являются окупаемыми, - отметил глава государства. - Пусть не сегодня, не через год, это с дальней перспективой окупаемость. Но все-таки окупаемые проекты".

С экономической точки зрения и интересов государства, продолжил Путин, это правильный подход. "Мы это уже делаем и будем делать дальше", - заверил он.

Глава российского государства пояснил, что речь идет в том числе о железнодорожном сообщении, строительстве дорог, развитии промышленности. "Даем эти средства на крупные промышленные проекты и объекты - ну а как же?" - добавил Путин. "Вместе с нашими партнерами - из Китая, из Франции - Россия поддерживает такие проекты и направляет эти средства в том числе и из Фонда национального благосостояния", - заключил он.

Путин отметил, что инфраструктурные проекты должны быть хорошо подготовлены и просчитаны, чтобы не разбрасывать деньги ФНБ, "как сельский сеятель".

"Мы приняли решение, если там [в ФНБ] будет свыше 7%, то тогда мы в рамках 7% будет направлять деньги прежде всего на крупные инфраструктурные проекты. Но их надо подготовить, нужно просчитать", - сказал он.

"Мы не должны тупо, как сельский сеятель, разбрасывать налево и направо эти зерна, как на известной картине. Поэтому все должно быть просчитано и рационально потрачено с максимальным эффектом", - подчеркнул глава государства.

Он пояснил, что рациональность объясняется именно этим, а "не жадностью и нежеланием тратить". Путин добавил, что действительно не все средства, которые предусматривали освоить, используются. "Здесь нет ничего необычного. Деньги предусматриваются на определенное мероприятие, а потом не выделяются или не осваиваются, поскольку операторы, которые планировали произвести определенные траты на реализацию проектов, оказываются не готовыми к тому, чтобы принять деньги и начать реализовывать данный проект", - пояснил Путин.