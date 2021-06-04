Тюменские власти намерены привлечь 1,4 млрд рублей через инфраструктурные облигации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Тюменской области планируют привлечь около 1 млрд 400 млн рублей через инфраструктурные облигации на поддержку строительства 300 тыс. кв. метров жилья в Тюмени, сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Мы входим в ТОП-5 пилотных регионов по использованию инфраструктурных облигаций, уже в ближайший месяц, надеюсь, эти деньги привлечем. У нас реализуется проект на участке в районе аэропорта Плеханово, там планируется застройка порядка 300 тыс. квадратных метров жилья в течение пяти лет и привлечение денег через инфраструктурные облигации в объеме примерно 1 млрд 400 млн рублей. Они пойдут на создание инженерной инфраструктуры для обеспечения жилищного строительства", - сказал губернатор.

Моор добавил, что проект относительно небольшой. "Мы хотим пройти этот путь, все юридические нюансы для того, чтобы использовать этот инструмент в больших масштабах", - отметил он.

По данным управления строительства региона, в 2020 году в Тюменской области было введено в эксплуатацию 1 млн 581 тыс. кв. метров жилья.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.