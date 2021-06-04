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ПМЭФ-2021
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Путин призвал металлургов не обижаться на Белоусова за слова, что они "нахлобучили" бюджет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал металлургов не обижаться на первого вице-премьера Андрея Белоусова за резкие слова о том, что они "нахлобучили" государство и бюджет.

"Я прошу коллег, я их всех знаю поименно, мы с ними знакомы много лет, не обижаться на Андрея Рэмовича. Он в таком запале дискуссионном, может быть, высказался несколько резковато", - сказал российский лидер, выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичПМЭФ-2021
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