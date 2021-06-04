Минфин не планирует налоговые меры для финансирования догазификации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Налоговые меры не будут являться источниками финансирования социальной газификации, сказал ТАСС в кулуарах ПМЭФ заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Налоговыми мерами точно не планируется [финансировать догазификацию]. Я не знаю, какие будут иные источники, но налоговые меры не планируются, у нас предложений и обсуждений на этот счет нет", - сказал он.

Ранее вице-премьер Александр Новак сказал в кулуарах ПМЭФ, что источниками финансирования догазификации станут средства "Газпрома" и Единого оператора, отметив, что речь идет о собственных средствах, в том числе средствах, получаемых от тарифа газораспределительной организации.

По предварительной оценке "Газпром межрегионгаза", стоимость догазификации составляет 100 млрд рублей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.