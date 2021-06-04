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Путин заявил, что пандемия позволила людям осознать роль науки и высоких технологий

Пандемия позволила людям осознать роль науки и высоких технологий - Путин.

ПМЭФ-2021
Минфин не планирует налоговые меры для финансирования догазификации
По предварительной оценке "Газпром межрегионгаза", стоимость догазификации составляет 100 млрд рублей
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