Титов: предложенный Путиным "пилот" по налогам для общепита сильно обелит отрасль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что предложенный президентом России Владимиром Путиным "пилот" по налогам для общепита существенно обелит отрасль.
"Думаю, что это кардинально изменит ситуацию в общественном питании, обелит абсолютно", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос ТАСС.
Титов отметил, что в сфере общественного питания много "теневого сектора", указав, что меры решения этой проблемы эксперты отрасли обсуждают уже давно.
"Надеюсь, что завершение (этого пилотного проекта по переходу с упрощенного на общий налоговый режим - прим. ТАСС) покажет дальнейшее развитие, и это будет распространено на другие отрасли. Просто другие отрасли сегодня вынуждены работать или в специальных режимах, но очень ограниченных по объему персонала и продаж, [или в общем режиме]. А сейчас объемы [по персоналу и выручке] увеличиваются, НДС убран, а страховые платежи оставлены на уровне 15%", - сказал Титов.
"За это боролась команда общественного омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергея Миронова, общественного омбудмена в сфере МСП Анастасии Татуловой. Это та отрасль, которая была во многом теневой, потому что работать вчистую было практически невозможно. Возможности, которые давали спецрежимы, были очень ограничены объемами и угрозами дробления бизнеса", - добавил Титов, выразив надежду, что сейчас "отрасль вздохнет, и мы увидим огромное количество новых вкусных проектов в ресторанном бизнесе".
Президент России Владимир Путин ранее предложил с будущего года запустить пилотный проект для компаний общепита, который призван облегчить их переход на общий налоговый режим. "Пилот" предполагает освобождение компаний от уплаты НДС при выручке до 2 млрд рублей в год, при этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15% даже в том случае, если численность персонала компании вырастет до 1 500 человек.