Титов: предложенный Путиным "пилот" по налогам для общепита сильно обелит отрасль

"Думаю, что это кардинально изменит ситуацию в общественном питании, обелит абсолютно", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос ТАСС.

Титов отметил, что в сфере общественного питания много "теневого сектора", указав, что меры решения этой проблемы эксперты отрасли обсуждают уже давно.

"Надеюсь, что завершение (этого пилотного проекта по переходу с упрощенного на общий налоговый режим - прим. ТАСС) покажет дальнейшее развитие, и это будет распространено на другие отрасли. Просто другие отрасли сегодня вынуждены работать или в специальных режимах, но очень ограниченных по объему персонала и продаж, [или в общем режиме]. А сейчас объемы [по персоналу и выручке] увеличиваются, НДС убран, а страховые платежи оставлены на уровне 15%", - сказал Титов.

"За это боролась команда общественного омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергея Миронова, общественного омбудмена в сфере МСП Анастасии Татуловой. Это та отрасль, которая была во многом теневой, потому что работать вчистую было практически невозможно. Возможности, которые давали спецрежимы, были очень ограничены объемами и угрозами дробления бизнеса", - добавил Титов, выразив надежду, что сейчас "отрасль вздохнет, и мы увидим огромное количество новых вкусных проектов в ресторанном бизнесе".

Президент России Владимир Путин ранее предложил с будущего года запустить пилотный проект для компаний общепита, который призван облегчить их переход на общий налоговый режим. "Пилот" предполагает освобождение компаний от уплаты НДС при выручке до 2 млрд рублей в год, при этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15% даже в том случае, если численность персонала компании вырастет до 1 500 человек.