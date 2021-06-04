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Мантуров: России хватит производственных мощностей для вакцинации мигрантов

России хватит производственных мощностей для вакцинации мигрантов - Мантуров.

ПМЭФ-2021
Гендиректор НСПК: "Мир" может увеличить свою долю на рынке по объему транзакций до 27-30%
Центр понимает, на какие сервисы, продукты и программы нужно ориентироваться, чтобы реализовать такой рост, подчеркнул Владимир Комлев
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