Мантуров: России хватит производственных мощностей для вакцинации мигрантов

ПМЭФ-2021

Гендиректор НСПК: "Мир" может увеличить свою долю на рынке по объему транзакций до 27-30%

Центр понимает, на какие сервисы, продукты и программы нужно ориентироваться, чтобы реализовать такой рост, подчеркнул Владимир Комлев

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