Глава НСПК: система "Мир" работает с несколькими банками над внедрением Apple Pay

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Национальная платежная система "Мир" работает с несколькими банками над добавлением своих карт в Apple Pay, однако конкретные сроки пока не известны. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир") Владимир Комлев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы работаем над внедрением Apple Pay с несколькими банками. О подключении сообщим дополнительно", - сказал он.

При этом Комлев добавил, что интерес к добавлению "Мир" в Apple Pay проявляют все российские банки - эмитенты карт "Мир". "Интерес к системе сегодня проявляют практически все банки, которые выпускают карты "Мир", - отметил глава НСПК.

Российские банки с 27 апреля могут подключать карты платежной системы "Мир" к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay. Однако фактически для россиян оплата станет доступна только после настройки банками своих систем.

История вопроса

НСПК начал переговоры о поддержке карт национальной платежной системы "Мир" сервисом Apple Pay еще в конце 2016 года. Одновременно была разработана бесконтактная система оплаты Mir Pay, которая доступна владельцам мобильных телефонов на операционной системе Android, начиная с версии 6.0 с поддержкой NFC. Сервис функционирует в России с 2019 года.