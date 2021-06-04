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ПМЭФ-2021
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Минфин отберет 500 компаний в сфере общепита для проведения эксперимента по отмене НДС

Эксперимент позволит обелить бизнес и получить дополнительный подоходный налог, отметил глава Минфина Антон Силуанов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Минфин РФ планирует определить 500 компаний для проведения эксперимента по отмене НДС для рестораторов с выручкой до 2 млрд рублей в год. Об этом сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.

"Мы определим, во всяком случае, планируем определить 500 компаний и провести по этим компаниям этот эксперимент", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Эксперимент по отмене НДС для рестораторов позволит обелить бизнес и получить дополнительный подоходный налог, отметил Силуанов.

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РоссияПМЭФ-2021
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