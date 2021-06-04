Биржа СПБ может запустить фьючерсы на американские, европейские и азиатские индексы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургская биржа рассматривает возможность запуска фьючерсов на американские, европейские и азиатские индексы. Об этом ТАСС сообщил президент ассоциации "НП РТС", основного акционера Санкт-Петербургской биржи, Роман Горюнов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Это одно из направлений, которое мы прорабатываем", - пояснил он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы прорабатываем разные регионы, в том числе и Европу. На Азию мы тоже смотрим, но в каждой юрисдикции есть свои особенности", - добавил он.

Санкт-Петербургская биржа является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В настоящий момент в обращении на организованных торгах площадки находятся 1,602 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов в мае 2021 года составил $26,67 млрд. Количество активных счетов клиентов составляет 774,02 тыс.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.