Путин заявил, что статус предпринимателя никому не дает права нарушать действующий закон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что существенная роль предпринимателей в экономике страны и обеспечении доходов населения не дает им права нарушать закон. Об этом он сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума во время обсуждения темы о том, имеет ли место давление силовых структур на бизнес.

"Мы действительно должны внимательно к этому относиться, и вы знаете мою позицию: правоохранительные органы должны оберегать интересы государства и общества, граждан нашей страны. Но предприниматели - тоже граждане, они занимаются очень важным делом - они поддерживают экономическую активность, создают рабочие места; в значительной степени от них зависит обеспечение уровня доходов граждан в порядке заработной платы. Я постоянно об этом говорю - мы должны внимательно следить за тем, что происходит, и именно поэтому создан институт омбудсмена, который следит за соблюдением прав предпринимателей. Но, я думаю, вы со мной согласитесь в том, что само по себе качество предпринимателя никому не дает права нарушать действующий закон", - сказал Путин, отвечая на реплику ведущего о том, что в московских СИЗО, по словам правозащитников, содержится рекордное число предпринимателей.

"Что касается так называемого "тюремного" населения, обращаю ваше внимание, что оно за последние годы почти вдвое сократилось в России", - сказал президент. Он добавил, что правовая система в стране совершенствуется.

"Конечно, мы должны совершенствовать свою правовую систему, мы за последнее время приняли много всяких решений, в том числе нормативного характера. Повысили роль Генеральной прокуратуры в контроле за деятельностью оперативных и следственных органов, и я надеюсь, это сыграет свою роль", - сказал президент.

После напоминания во время дискуссии его собственных слов, сказанных несколько лет назад о том, что если навести порядок жесткой рукой, то эта жесткая рука начнет самих душить, Путин отметил, что этого явления не наблюдается. "Я этого не чувствую", - сказал он.