"Яндекс" планирует создать дебетовую карту для пользования сервисами компании

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. "Яндекс" планирует создать дебетовую карту для подписчиков своих сервисов, однако сроки реализации пока неизвестны, заявил в интервью РБК управляющий директор и член совета директоров группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян.

"Нужно определенное время. Это финансовый сложный рынок, со сложными технологиями, с которыми "Яндекс" тоже познакомится", - ответил Худавердян на вопрос о сроках создания карты.

По его словам, компания находится на старте финансовых сервисов и поэтому планирует приобрести банк "Акрополь". "Сейчас сделка на утверждении в Центробанке. Надеемся получить положительное решение", - отметил Худавердян.