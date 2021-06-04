Глава "Открытия": Москва и Петербург "выпадут" из обновленной программы льготной ипотеки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Москва и Санкт-Петербург "выпадут" из программы льготной ипотеки на новостройки в ее обновленном виде, так как средний кредит в этих городах в два раза превышает установленный лимит в 3 млн рублей. Такое мнение на полях ПМЭФ озвучил глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.

"Первое, что я думаю, - в той конфигурации, в какой она продлена на один год, Москва из Питер из нее выпадают. 3 млн рублей - это средний размер ипотеки по стране, но в Москве и Питере средний размер ипотеки ровно в два раза выше. Поэтому однокомнатную квартиру в Москве можно будет купить по льготной ипотеке, более - вряд ли", - сказал Задорнов, не исключив, что из программы "выпадут" еще ряд регионов, где средний размер ипотечного кредита также выше, чем среднероссийский.