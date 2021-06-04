Белоусов рассказал, когда может начаться эксперимент по отмене НДС для компаний общепита

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Эксперимент по отмене НДС для компаний сферы общественного питания может начаться осенью и будет продолжаться не меньше года. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Там не только НДС обсуждается, обсуждается еще снижение ставки, страховых взносов. 500 компаний, они в принципе существуют, отобраны Федеральной налоговой службой. Я думаю, что осенью. Там должны выйти нормативные документы все, точно сказать вам не могу окончательно", - сказал Белоусов.

"Я думаю, что точно не меньше года будет длиться (эксперимент - прим. ТАСС)", - добавил первый вице-премьер.

По его словам, в случае отмены НДС компании общепита могут пойти на полное обеление.

"Общепит - это очень важно, потому что финансовые модели большинства компаний общепита вписываются в те налоговые параметры, о которых мы говорили. Многие наши ведущие рестораторы подтверждают, что в случае введения такого решения они пойдут на полное обеление. Будет это так, или нет, покажет будущее", - отметил первый вице-премьер.

Он также добавил, что объем налоговых поступлений от компаний, для которых ставка налога была снижена с 30% до 15%, вырос на 20%, что является обнадеживающим фактором.

"Надежда есть большая, потому что мы получили значимый эффект от обеления, от снижения ставки страховых взносов для малых компаний с 30 до 15%, поступления выросли на 20%, несмотря на это снижение", - сказал Белоусов, добавив, что помимо эксперимента по отмене НДС, для общепита рассматривается еще снижение ставки страховых взносов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.