Глава Минтруда назвал процент безработных среди российской молодежи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Доля безработных среди молодежи от 18 до 29 лет увеличилась с традиционных 14%, до 16% сегодня, но показатель не является катастрофическим. Минтруд подготовит комплексную программу поддержки молодежной занятости по поручение президента, заявил в пятницу журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания отметил "относительно высокий процент безработицы среди молодежи, напряжение на отдельных региональных рынках труда".

"В структуре безработицы, если мы посмотрим на численность безработных, доля граждан от 18 до 29 лет традиционно занимала 14-14,5%. На сегодня этот показатель достиг 16%, то есть рост наблюдается, но он не весьма существенный или катастрофический", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Министр добавил, что с учетом поручения, которое в пятницу огласил президент, Минтруд подготовит комплексную программу поддержки молодежной занятости. "У нас уже есть положительный опыт реализации комплексных решений с Минпросвещения и Минобрнауки. В частности, наша платформа мониторинга занятости выпускников. В ближайшее время мы представим на рассмотрение, в том числе экспертному сообществу и специалистам рынка труда", - подчеркнул он.

Котяков добавил, что на сегодняшний день Минтруд изменил подходы субсидирования найма для молодых граждан, которые стоят на учете в центрах занятости. "Сейчас общий критерий состоит в том, чтобы гражданин стоял на учете на 1 января 2021 года. При этом в отношении выпускников прошлого года мы такой критерий убрали", - напомнил он.

По его словам, рынок труда восстанавливается быстрыми темпами: сейчас уровень безработицы снизился с пика в 6,3%, до 5,2%. До достижения допандемических показателей необходимо трудоустроить еще 700 тыс. человек. Ранее в интервью ТАСС Котяков заявил, что до конца года безработица снизится до докризисного показателя в 4,6-4,7%.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.