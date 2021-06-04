Власти Кубани ожидают прирост на 10% собственных доходов в бюджет по итогам года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют, что собственные доходы в бюджет региона, по итогам года, увеличатся не менее, чем на 10%. В данный момент прирост составляет около 25%, но это связано с низкой экономической базой второго квартала 2020 года, когда в регионе были введены жесткие карантинные ограничения, сказал ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

" Мы планируем, что не менее 10% по году у нас будет прирост собственных доходов по бюджету", - сказал Галась.

Он уточнил, что сейчас прирост доходов составляет около 25%, однако это связано с низкой базой второго квартала 2020 года, когда у нас были жесткие карантинные меры.

В пресс-службе министерства финансов Краснодарского края ТАСС уточнили, что за пять месяцев 2020 года доходы составили более 81 млрд рублей, тогда как в 2021 году эта сумма превышает 103,5 млрд рублей. Всего в 2020 году доходы составили около 219,5 млрд рублей.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.