Путин назвал нелепыми и смешными обвинения в адрес России в атаках на мясокомбинаты США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на мясокомбинаты в США.

"Те люди, которые умеют думать, они видят, что никаких злонамеренных действий со стороны России в помине не было и нет, это прежде всего. Конечно, видимо, кто-то стал задумываться, <...> что же на самом деле происходит и нет ли необходимости взглянуть в суть этой проблемы", - сказал он в интервью Первому каналу в пятницу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я слышал про какой-то мясокомбинат. Чушь какая-то. Это просто смешно <...> Это просто нелепо обвинять в этом Россию", - подчеркнул Путин.

Отношения с США

Президент России считает, что в американском обществе есть желающие найти пути восстановления отношений РФ и США.

"Внутри американского общества, внутри средств массовой информации, политического класса есть люди, которые хотят найти пути выстраивания отношений, восстановления отношений между США и Российской Федерацией", - сказал глава государства.

Кроме того, Путин рассчитывает, что его встреча с американским коллегой Джо Байденом в Женеве пройдет в позитивном ключе, но не ожидает ничего прорывного в отношениях РФ и США.

"Президент Байден - очень опытный человек, он всю жизнь в политике. Он опытный, я надеюсь, человек очень взвешенный, аккуратный. Очень рассчитываю на то, что наша встреча пройдет в позитивном ключе. Я не ожидаю ничего прорывного в российско-американских отношениях, ничего такого, что могло бы нас всех поразить своими результатами", - сказал он.

"Надеюсь, что будут созданы условия для того, чтобы сделать последующие шаги для нормализации российско-американских отношений и решения тех вопросов, перед которыми стоят наши страны. И не только наши, но и все международное сообщество, имея в виду вопросы стратегической стабильности, экологической повестки дня, региональных конфликтов, в завершении которых мы все заинтересованы", - сказал глава государства.