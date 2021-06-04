Путин заявил, что Россия будет расширять инвестиции в сферах по улучшению жизни людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Россия намерена расширять инвестиции в транспортной, телекоммуникационной инфраструктуре и других сферах по улучшению жизни людей, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с руководителями иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума.

"В предстоящие годы мы намерены существенно нарастить вложения в развитие транспортной, телекоммуникационной, туристической инфраструктуры, проекты в сфере высоких технологий, здравоохранения, развития городской среды, других сфер, определяющих качество жизни людей", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в этом направлении Россия открывает широкие возможности для частной инициативы и выгодного вложения капитала.

Путин констатировал, что связанные с пандемией риски пока сохраняются, однако мир и национальные экономики постепенно возвращаются к привычной жизни, восстанавливаются личные и деловые контакты, вновь открываются возможности для запуска перспективных или ранее отложенных проектов.

Президент РФ предложил участникам встречи обменяться мнениями в свободном формате, поговорить обо всех вопросах, которые волнуют иностранный бизнес и являются определяющими для успешной работы инвесторов в стране. "Мне бы хотелось услышать ваши оценки, жду от вас предложений, какие механизмы, инструменты развития, стимулирования деловых инициатив требуется запустить дополнительно с учетом текущего момента, тех тенденций в экономике, технологиях, в сфере занятости и рынка труда, которые получили развитие в период эпидемии и будут определять работу бизнеса в предстоящие годы", - сказал Путин, отметив, что считает такой прямой разговор очень важным.