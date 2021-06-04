Шохин заявил, что металлургов устраивают долгосрочные контракты в обмен на скидки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Металлургические компании воспользуются предложением президента РФ Владимира Путина о долгосрочных контрактах - они нормализуют ситуацию и предупредят нервозность в будущем, заявил в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Я думаю, сейчас многие и металлурги, и представители других отраслей - они вот этой подсказкой президента, безусловно, воспользуются. И такой рыночный практически размен, контрактный размен - скидки в обмен на долгосрочность контрактов - нормализует ситуацию, во-первых. А во-вторых, все-таки не приведет к нервозности о том, что любые рыночные конъюнктурные скачки постфактум, задним числом, будут порождать какие-то нерыночные механизмы: изъятия, перераспределение этих доходов", - сказал Шохин.

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ предложил в качестве одного из вариантов сдерживания роста цен на металлопродукцию переход к долгосрочным контрактам, например, в области ОПК или строительной отрасли.