Минпромторг считает, что запрет экспорта лома сейчас нецелесообразен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ считает, что полный запрет экспорта лома сейчас нецелесообразен, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

"На сегодняшний день пока нет, на мой взгляд", - сказал он, отвечая на вопрос, целесообразно ли такая мера.

"Более того, когда мы собирались с металлургами, у них тоже разделились мнения. Допустим, электрометаллургические производства, кто активно использует металлолом, в данном случае выступают за то, чтобы поднимать пошлины, а те, кто работает на железорудном сырье, им не нужно", - добавил министр в кулуарах ПМЭФ.

Ранее стало известно, что Евразийская экономическая комиссия подготовила предложение о запрете вывоза лома из ЕАЭС. Как говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников, это предложение поступило к заседанию коллегии ЕЭК 15 июня, Минэкономразвития к этому времени подготовит и представит позицию РФ.