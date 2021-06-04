"Роснефть" заключила 73 контракта на сумму 616,5 млрд рублей в рамках ПМЭФ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. "Роснефть" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключила 73 соглашения на общую сумму 616,5 млрд рублей, в том числе более 50 контрактов для реализации проекта "Восток ойл" на общую сумму 558,8 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Роснефть" подписала контракты на выполнение работ по строительству первоочередных объектов на "Восток ойл", энергообеспечение, авиационное обеспечение, оказание сервисных услуг, поставку оборудования, материалов, спецтехники и трубной продукции. В их числе - договор с "Объединенной энергетической компанией" (ОЭК) на строительство гидротехнических сооружений нефтеналивного терминала "Порт Бухта Север", а договор с "ЛенморНИИпроект" - на проведение проектно-изыскательских работ по второму и третьему этапам строительства терминала.

Кроме того, компания подписала соглашение с "Трубной металлургической компанией" о поставке металлопродукции для своевременного проведения строительно-монтажных работ на "Восток ойл". В свою очередь "Интер РАО - Инжиниринг" выполнит проектно-изыскательские работы для строительства объектов первой очереди энергообеспечения "Восток Ойл" общей мощностью более 1 гигаватт.

О развитии комплексного логистического обслуживания проекта "Восток ойл" "Роснефть" в рамках ПМЭФ договорилась с "Норильским никелем". Также компания подписала соглашение с партнерами о техническом обслуживании собственного парка воздушных судов "Восток ойл", которое предполагает развитие на территории России специального сервисного центра.

"Роснефть" и "Объединенная машиностроительная группа" на форуме подписали соглашение о транспортном обеспечении проектов компании специальной и дорожно-строительной техникой, необходимой в том числе для реализации первого этапа "Восток ойл". Компания также договорилась с ООО "Содексо Евроазия" об оказании услуг по организации общественного питания, проживания и комплексного сервисного обслуживания объектов социально-бытового назначения на месторождениях Ванкорского кластера.

Помимо "Восток ойл"

В рамках ПМЭФ "Роснефть" подписала соглашения с двумя международными нефтесервисными компаниями: Schlumberger и Baker Hughes. С Schlumberger было подписано соглашение в области реализации инновационных проектов в России, а с Baker Hughes - соглашение о сотрудничестве в области углеродного менеджмента. Также было подписано соглашение с SUEZ Water Technologies & Solutions SA о сотрудничестве в области технологий очистки и повторного использования сточных вод.

Компания подписала соглашения о намерениях и в сфере розничного бизнеса: с "Интер РАО ЕЭС" о сотрудничестве в развитии малотоннажного производства и реализации сжиженного природного газа в качестве моторного топлива и с "Россетями" о сотрудничестве в области развития зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Два соглашения на форуме были заключены в области образования и науки. "Роснефть" и Катарский фонд подписали соглашение о развитии сотрудничества в сфере науки, технологий и образования, а с Политехническим университетом Турина заключен договор на выполнение научно-исследовательских работ по изучению возможностей интеллектуализации для решения задач обработки и интерпретации сейсмических данных.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.