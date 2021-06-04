{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2021
Обновлено 

Глава OMV: вторую ветку "Северного потока - 2" осталось завершить на более чем 50 км

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал на пленарной сессии ПМЭФ, что вторая нитка "Северного потока - 2" будет закончена в течение полутора-двух месяцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Вторую ветку "Северного потока - 2" осталось завершить на более чем 50 км. Об этом ТАСС сказал глава австрийской OMV Райнер Зеле в кулуарах ПМЭФ.

На эту тему
Европе - газ, иностранцам - вакцину. Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ
Европе - газ, иностранцам - вакцину.

"По второй ветке осталось чуть более 50 км", - сказал он. Ранее президент РФ Владимир Путин сказал на пленарной сессии ПМЭФ, что вторая нитка "Северного потока - 2" будет закончена в течение полутора - двух месяцев.

Зеле также добавил, что для пуска первого газа по первой ветке сначала нужно провести тестовые работы. Это займет какое-то время, сказал он.

Теги
РоссияПМЭФ-2021
У Еврокомиссии нет подтверждения информации по "Северному потоку - 2"
Читать полностью