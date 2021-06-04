Глава OMV: вторую ветку "Северного потока - 2" осталось завершить на более чем 50 км

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Вторую ветку "Северного потока - 2" осталось завершить на более чем 50 км. Об этом ТАСС сказал глава австрийской OMV Райнер Зеле в кулуарах ПМЭФ.

"По второй ветке осталось чуть более 50 км", - сказал он. Ранее президент РФ Владимир Путин сказал на пленарной сессии ПМЭФ, что вторая нитка "Северного потока - 2" будет закончена в течение полутора - двух месяцев.

Зеле также добавил, что для пуска первого газа по первой ветке сначала нужно провести тестовые работы. Это займет какое-то время, сказал он.