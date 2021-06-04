Фирма "1С" подписала соглашения о сотрудничестве с 11 российскими регионами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Фирма "1С" договорилась о сотрудничестве в области информационных технологий с руководством 11 регионов России. Соответствующие соглашения были подписаны на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Облачные системы 1С для цифровизации медицинских и образовательных учреждений, централизованного управления финансово-хозяйственной деятельностью, уже хорошо зарекомендовали себя более чем в 30 регионах страны. Они позволяют повысить эффективность государственного управления и добиться значительной экономии бюджетных средств. Самое ценное, что дает переход на ведение учета в едином облаке, - данные централизуются, больше не надо выпрашивать отчеты у подведомственных учреждений, руководство региона своевременно получает достоверную информацию для принятия решений", - прокомментировал подписание соглашений директор фирмы "1С" Борис Нуралиев.

В частности, сотрудничество в области информационных технологий подписаны с Белгородской областью, Республикой Бурятия, Вологодской и Воронежской областью, Республикой Карелия, Краснодарским и Камчатским краями, Костромской и Новосибирской областями, Ставропольским краем и Чеченской Республикой.

Нуралиев также отметил, что внедрением систем "1С" в регионах занимаются специалисты местных компаний сети "1С:Франчайзинг", которые создают новые высокооплачиваемые рабочие места в регионах присутствия. "Дефицит квалифицированных специалистов, владеющих современными информационными технологиями, растет, поэтому еще одним очень важным направлением сотрудничества является подготовка IT-кадров для цифровой экономики в учебных заведениях всех регионов", - добавил Нуралиев.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.