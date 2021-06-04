"Глоток свежего воздуха". Что рестораторы думают об отмене НДС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Отмена налога на добавленную стоимость (НДС) для общепита не только обелит отрасль, улучшит состояние фонда оплаты труда, но и просто даст "свободно дышать". Такое мнение высказали опрошенные ТАСС рестораторы и эксперты.

Президент России Владимир Путин в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил пилотный проект для общепита. Он призван облегчить переход бизнеса на общий налоговый режим.

Компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год, при этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15% даже в том случае, если численность персонала компании вырастет до 1 500 человек, а сейчас этот порог составляет 250 человек.

Перспективы "пилота"

"С учетом данных изменений представители отрасли (500 организаций общепита) берут на себя обязательство обеления выручки, работников и их заработной платы. При этом сумма дополнительных налоговых поступлений в результате такого обеления должна превысить выпадающие доходы бюджета", - сказала ТАСС замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.

Развивая бизнес, компании теряют льготы по налоговым режимам для малых и средних предприятий, уточнила она. Для упрощенной системы налогообложения (УСН) - это максимум 200 млн рублей и 130 сотрудников. В структуре расходов организаций из ресторанной индустрии большую долю занимает фонд оплаты труда, поэтому компании часто вынуждены искать способы оптимизировать налоговое бремя.

По словам Илюшниковой, в период пандемии из-за полного закрытия сектора ситуация в индустрии общепита только обострилась. Она отметила, что предлагаемый "пилот" можно распространить и на другие отрасли, если он покажет свою эффективность.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выразил в беседе с ТАСС мнение, что пилотный проект "кардинально изменит ситуацию в общественном питании, обелит абсолютно". Он отметил, что отрасль общепита была во многом теневой, поскольку "работать вчистую было практически невозможно". Объемы и угрозы дробления бизнеса ограничивали возможности, которые давали спецрежимы.

Решение Путина воспринято на "ура", с огромной благодарностью от отрасли, которая "получила такой глоток свежего воздуха и новые возможности развития", считает глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"В восторге от решения, потому что мы еще в прошлом году с деловыми объединениями в рамках антикризисного пакета просили с 20% до 10% НДС снизить. Это обосновано, потому как индустрия гостеприимства - наиболее человекоемкая, а входящего НДС нет: рестораны закупают продукцию сельхозпереработки, которая не идет к зачету [по НДС]", - сказала Чупшева.

Все только выиграют

"Пилот" даст хороший импульс отрасли общепита, уверен сооснователь сети "Много лосося" Александр Мутовин. Рестораторы же получат ресурс, чтобы навести порядок в части процессов - оформлении персонала, закупок, кассовой дисциплины, считает он. "Думаю, бизнес будет готов к этому, в итоге все только выиграют, отрасль станет сильнее и прозрачнее, будет больше проектов и в конечно счете больше отдача для бюджета", - сказал Мутовин ТАСС.

Общественный омбудсмен в сфере МСП Анастасия Татулова написала в своем Telegram-канале, что проект - это "победа" и ей "не верится".

"Когда обнулили НДС, мы все-таки приблизили общую систему налогообложения к упрощенной. Все равно на общей системе налогообложения надо платить налог на прибыль, все равно траты будут больше, чем на упрощенной системе налообложения, но уже не в таком размере - это будет больше всего на пару процентов. То есть, это приемлемо для бизнеса и это реализуемо <...> Я уверен, что бизнес будет работать на обеление - вопрос пары лет. Мы сможем, я думаю, сделать так, что он будет абсолютно чистый, прозрачный", - сказал ТАСС общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров в беседе с ТАСС уточнил, что предприниматели добивались запуска такого проекта на протяжении четырех лет. "Мы рады тому, что нас услышали, что нам пошли навстречу. Скажем, там пока первичное решение - сложно как-то думать о том, что все [будет] сразу, это постепенно, конечно", - сказал он.