Турция обнаружила в Черном море новое газовое месторождение объемом 135 млрд кубометров

ПМЭФ-2021

"Россети" и узбекистанская электросетевая компания согласовали планы сотрудничества

В рамках сотрудничества предусматривается возможное участие "Россетей" в пилотных проектах в Узбекистане, реализация которых позволит повысить надежность энергоснабжения и обеспечить транзит мощности с одной из крупнейших ТЭС Узбекистана

Читать полностью