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Турция обнаружила в Черном море новое газовое месторождение объемом 135 млрд кубометров

© EPA-EFE/ERDEM SAHIN

Эрдоган заявил, что Турция обнаружила в Черном море новое газовое месторождение объемом 135 млрд кубометров.

ПМЭФ-2021
"Россети" и узбекистанская электросетевая компания согласовали планы сотрудничества
В рамках сотрудничества предусматривается возможное участие "Россетей" в пилотных проектах в Узбекистане, реализация которых позволит повысить надежность энергоснабжения и обеспечить транзит мощности с одной из крупнейших ТЭС Узбекистана
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