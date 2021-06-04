ЦРПТ заключил пять соглашений о развитии системы маркировки на площадках ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий, выступающий оператором системы маркировки товаров, заключил на площадках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пять соглашений, направленных на развитие системы маркировки. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ЦРПТ.

"Центр развития перспективных технологий подписал пять соглашений о развитии системы цифровой маркировки в России на Петербургском международном экономическом форуме. Оператор будет сотрудничать с правительством Ростовской области, а также с компаниями iHerb, X5 Group, Baikalsea Company и Союзом производителей БАД к пище. Соглашения направлены на развитие маркировки молочной продукции, БАД и упакованной воды", - говорится в сообщении.

В частности, оператор будет развивать маркировку молочной продукции в Ростовской области, откроет центр компетенций по маркировке упакованной воды в СФО вместе с Baikalsea Company, будет сотрудничать по вопросам маркировки с X5 Group и iHerb, а также взаимодействовать с Союзом производителей биологически активных добавок (БАД).

"На форуме представители ЦРПТ также провели встречи с крупнейшими фармкомпаниями, производителями молочной продукции, упакованной воды и антисептических средств. Все встречи направлены на максимально комфортное внедрение маркировки в различных отраслях", - добавили в пресс-службе.

Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства является оператором системы маркировки. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. С 1 июля 2020 года в России обязательной стала маркировка табака, лекарств и обуви. В 2020 году была введена цифровая маркировка парфюмерии, фототоваров, шин и покрышек, а в 2021 году - пяти групп изделий легкой промышленности и молочной продукции. Также проводятся эксперименты по маркировке бутилированной воды, пива и других слабоалкогольных напитков.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.