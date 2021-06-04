"Россети" и узбекистанская электросетевая компания согласовали планы сотрудничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Компании "Россети" и "Национальные электрические сети Узбекистана" на полях ПМЭФ-2021 подписали дорожную карту соглашения о стратегическом партнерстве, в рамках которой стороны намерены развивать электросетевое хозяйство обеих стран. Об этом говорится в пресс-релизе "Россетей".

"Дорожная карта содержит перечень мероприятий на 2021-2022 годы, нацеленных на развитие электросетевых комплексов стран, привлечение инвестиций, реализацию проектов с применением цифровых технологий, обмен лучшими практиками и опытом", - говорится сообщении.

В частности, предусматривается возможное участие "Россетей" в пилотных проектах в Узбекистане, реализация которых позволит повысить надежность энергоснабжения и обеспечить транзит мощности с одной из крупнейших ТЭС Узбекистана.

"Сетевые комплексы России и Узбекистана имеют давние и крепкие связи. У нас общие традиции, единая инженерная школа, схожие стандарты и требования. Это создает базу для успешной реализации масштабных совместных проектов, нацеленных на развитие энергетики Узбекистана, внедрения передовых технологических решений, расширения компетенций энергетиков стран в области международной кооперации", - отметил генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь, председатель правления "Национальных электрических сетей Узбекистана" Дадажон Исакулов выразил надежду, что достигнутые соглашения позволят вывести российско-узбекские отношения в области энергетики на качественно новый уровень.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и других.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.