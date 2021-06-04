Путин: темпы роста экономики России по итогам 2021 года могут составить около 4%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Российская экономика во время пандемии кооронавируса показала устойчивость к внешним шокам, ожидается, что рост ВВП страны по итогам 2021 года составит порядка 4%, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Российская экономика, несмотря на все трудности, показала устойчивость к внешним шокам, в 2020 году ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика, а по итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста около 4%", - сказал глава государства в пятницу на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний - производителей вакцины "Спутник V" в рамках Петербургского международного экономического форума.

По мнению Путина, "такие результаты стали возможны и благодаря тому фундаменту, который был создал в предыдущие годы", а также благодаря "самоотверженной работе многих людей в промышленности, сельском хозяйстве и социальной сфере, здравоохранении и науке". "Труд медицинских работников, усилия наших ученых, создавших вакцину от коронавируса, получили мощную поддержку со стороны Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что "РФПИ принял активное участие в организации производства быстрых и высокоточных тест-систем для диагностики коронавируса, а также лекарств для лечения этой тяжелой болезни".