Путин и Вучич дали старт производству вакцины "Спутник V" в Сербии

БЕЛГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Президенты РФ и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич дали старт производству российской вакцины "Спутник V" на территории Сербии. Церемония запуска производства прошла в пятницу онлайн, трансляцию вело сербское агентство "Танюг".

"Для меня большая честь запустить сегодня производство российско-сербской вакцины вместе с вами. Мы начинаем производство 4 млн вакцин "Спутник V", - заявил Вучич.

После этого директор белградского Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" Вера Стоилкович заявила, что Сербия станет первой страной в Европе, которая начнет производить российскую вакцину. Затем она по команде российского и сербского лидеров нажала на кнопку, дав начало производству вакцин в Сербии.