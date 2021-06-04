{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Путин и Вучич дали старт производству вакцины "Спутник V" в Сербии

БЕЛГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Президенты РФ и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич дали старт производству российской вакцины "Спутник V" на территории Сербии. Церемония запуска производства прошла в пятницу онлайн, трансляцию вело сербское агентство "Танюг".

"Для меня большая честь запустить сегодня производство российско-сербской вакцины вместе с вами. Мы начинаем производство 4 млн вакцин "Спутник V", - заявил Вучич.

После этого директор белградского Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" Вера Стоилкович заявила, что Сербия станет первой страной в Европе, которая начнет производить российскую вакцину. Затем она по команде российского и сербского лидеров нажала на кнопку, дав начало производству вакцин в Сербии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВучич, АлександарПандемия COVID-19
ПМЭФ-2021
Путин: темпы роста экономики России по итогам 2021 года могут составить около 4%
По мнению президента, "такие результаты стали возможны и благодаря тому фундаменту, который был создал в предыдущие годы"
Читать полностью