Глава "Красной Поляны" считает, что компании должны управлять туристическими объектами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Построенная на средства "туристического" нацпроекта инфраструктура в будущем должна быть передана в управление компаниям, которые будут выстраивать единый маркетинг и организовывать качественные курорты. Такое мнение высказал гендиректор НАО "Красная Поляна" Андрей Круковский в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу.

"Сейчас будет большая программа нацпроекта по туризму, и как только закончится инвестиционная фаза, встанет вопрос, как всеми этими территориями управлять, потому что построить курорт или развить территорию, потратить государственные деньги и пустить все на самотек - эта история не работает. <…> Если это (управление курортом - прим. ТАСС) невозможно сделать на уровне госуправления, надо говорить о так называемых интегрируемых курортах", - сказал Круковский.

В качестве примера он привел курорт "Красная Поляна" в горах Сочи, где всей инфраструктурой, отелями, канатными дорогами, трассами и экскурсионными программами управляет единая компания, а также привел примеры европейских курортов.

"На Западе обычно всем управляет муниципалитет, когда приезжаем в Куршевель, нам нравится, как одинаково выглядит архитектура, улицы чистые, транспорт ходит, продвигается не конкретный отель, дорога, а вся локация, и гость когда приезжает, ему все равно, кто собственник какой канатной дороги и какого отеля", - пояснил Круковский.

В качестве альтернативы он предложил возложить задачи по управлению и развитию курортов на муниципалитеты, которые могут быть наделены дополнительными бюджетами и полномочиями, а также готовым планом действий по формированию городской среды и единого маркетинга.

"Красная Поляна" - один из горнолыжных курортов Сочи, включающий в себя более 10 различных форматов отдыха и более 100 развлечений. На территории курорта расположены отели, спа-комплексы, аквапарк, а также 30 км трасс для катания

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.