В Аргентине началось производство "Спутника V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июня. /ТАСС/. Президент фармацевтической компании Richmond Марсело Рубен Фигейрас объявил в пятницу о запуске производства российской вакцины "Спутник V" в Аргентине.

"Давайте санкционируем запуск фабрики в Аргентине", - сказал Фигейрас, выступление которого транслировалось на странице администрации президента Аргентины в Twitter.

Президент России Владимир Путин и его аргентинский коллега Альберто Фернандес следили за запуском производства в режиме видеоконференции в рамках Петербургского международного экономического форума.

Аргентина стала первой из латиноамериканских стран, зарегистрировавших "Спутник V" на своей территории. Это было сделано в рамках ускоренной процедуры. Вакцинация российским препаратом в республике началась 29 декабря 2020 года.

"Спутник V" будет выпускаться в Аргентине под названием "Спутник VIDA". Ожидается, что на начальном этапе будет произведено по 1 млн каждой из доз вакцины.