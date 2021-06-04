Песков: завершение укладки "Северного потока - 2" не связано с отказом США от санкций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Завершение укладки первой нитки "Северного потока - 2" не связано с отказом США от санкций против этого проекта, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума.

"Нет, это не результат отказа", - сказал Песков. Отвечая на вопрос, возможны ли у проекта проблемы на этапе сертификации и страхования, представитель Кремля сказал: "Может быть все что угодно, сейчас же нету ничего, об этом эвентуально говорить вряд ли проходится".

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.

С самого начала строительства Украина усмотрела в проекте угрозу своим интересам и требовала остановить работы. Даже подписание в конце 2019 года нового пятилетнего контракта с Киевом на транзит российского газа в Европу ситуацию не изменило. Несмотря на многократные заявления участников проекта о том, что его реализация обусловлена чисто экономическими соображениям, США объявили санкции, и работы в декабре того же 2019 года были приостановлены. Затем укладка трубопровода была возобновлена, но теперь уже силами самой РФ. За прокладку взялись два отечественных трубоукладчика - "Академик Черский" и "Фортуна".

В конце мая президент США Джо Байден признал, что строительство "Северного потока - 2" практически завершено, введение дополнительных санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой. В пятницу на пленарной сессии ПМЭФ президент РФ сообщил, что прокладка первой из двух ниток трубопровода завершена, а вторая будет готова через полтора - два месяца.